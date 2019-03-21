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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 21 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Birleşik Krallık: - Perakende satışlar Şubat’ta aylık eksi yüzde 0.4 olan beklentinin oldukça üzerinde, yüzde...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 21 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık:
- Perakende satışlar Şubat’ta aylık eksi yüzde 0.4 olan beklentinin oldukça üzerinde, yüzde 0.4, yıllık satışlar da yüzde 3.3 olan beklentinin üzerinde yüzde 4.0 yükseldi.
- Birleşik Krallık Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 0.75’te sabit tuttu.
ABD
- Philadelphia Fed Endeksi Şubat ayındaki eksi 4.1 düzeyinden Mart’ta 13.7 düzeyine yükseldi.
- Haftalık işsizlik başvuruları 15 Mart’ta biten haftada 225 bin kişi olan beklentinin altında, 221 bin kişi oldu.
- Devam eden başvurular 8 Mart’ta biten haftada 1 milyon 772 bin kişi olan beklentinin altında, 1 milyon 750 bin kişi oldu.
 

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