KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 20 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

- Üretici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.6 düştü. Endeks Ocak ayında yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.6 artmıştı.

Birleşik Krallık

- Üretici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.2 arttı.

- Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.9 arttı.

ABD

- MBA mortgage başvuruları 15 Mart haftasında, yüzde 1.6 yükseldi.

