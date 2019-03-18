Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu'ndan Adalar'da oturanlara uluşımda yüzde 40 indirim sözü
Adalar'da oturanlara uluşımda yüzde 40...
Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaral
Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü,...
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 18 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya - Sanayi üretimi Ocak ayında aylık yüzde 3.4 düşerken yıllık yüzde 0.3 arttı. Sanayi üretimi Aralık...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 18 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
- Sanayi üretimi Ocak ayında aylık yüzde 3.4 düşerken yıllık yüzde 0.3 arttı. Sanayi üretimi Aralık ayında aylık yüzde 3.7 düşmüş yıllık bazda bir değişim göstermemişti.
- Kapasite kullanımı Ocak ayında yüzde 4.7 düştü. Kapasite kullanımı Aralık ayında yüzde 1.9 düşmüştü.
AVRUPA
Euro Bölgesi
- Ticaret dengesi Ocak ayında 1.5 milyar euro fazla verdi. Ticaret dengesi Aralık ayında 17 milyar euro fazla vermişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328