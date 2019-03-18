KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 18 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
- Sanayi üretimi Ocak ayında aylık yüzde 3.4 düşerken yıllık yüzde 0.3 arttı. Sanayi üretimi Aralık ayında aylık yüzde 3.7 düşmüş yıllık bazda bir değişim göstermemişti.
- Kapasite kullanımı Ocak ayında yüzde 4.7 düştü. Kapasite kullanımı Aralık ayında yüzde 1.9 düşmüştü.
AVRUPA
Euro Bölgesi
- Ticaret dengesi Ocak ayında 1.5 milyar euro fazla verdi. Ticaret dengesi Aralık ayında 17 milyar euro fazla vermişti.
İstanbul, 18 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: