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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 15 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Euro Bölgesi - Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.5 arttı. Endeks Ocak ayında...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 15 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Euro Bölgesi
- Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.5 arttı. Endeks Ocak ayında aylık yüzde 1.0 düşmüş yıllık yüzde 1.4 artmıştı
- Çekirdek tüketici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.3 yükseldi.
ABD
- NY Empire imalat endeksi Mart ayında 3.7 puan yükseldi. Endeks Şubat ayında 8.8 puan yükselmişti.
- Sanayi üretimi Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 0.4’lük düşüş sonrasında, yüzde 0.1 yükseldi.
- Kapasite kullanımı Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 78.3 düzeyinden, yüzde 78.2 düzeyine geriledi.
-  Michigan Üniversitesi endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 93.8 puandan, 97.8 puana yükseldi.

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