KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 14 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

- Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.5 arttı. Endeks Ocak ayında aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.6 artmıştı.

France

- Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.6 arttı. Endeks Ocak ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.5 artmıştı.

ABD

- Haftalık İşsizlik Başvuruları 8 Mart haftasında 6 bin kişi artışla, 223 bin kişiden 229 bin kişiye yükseldi

- Devam Eden Başvurular 1 Mart haftasında 180 bin kişi artışla 1 milyon 758 bin kişiden, 1 milyon 776 bin kişiye yükseldi

- Yeni Konut Satışları Ocak ayında yüzde 6.9 azaldı, satışlar Aralık ayında yüzde 3.8 artmıştı.

- EIA Doğalgaz Stok Değişimi 8 Mart haftasında 204 bin varil azaldı.