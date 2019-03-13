KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 13 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Üretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.8 ve yıllık yüzde 0.2 düştü.

- Çekirdek makine siparişleri Ocak ayında aylık yüzde 5.4 ve yıllık yüzde 2.9 düştü.

AVRUPA

Euro Bölgesi

- Sanayi üretimi Ocak ayında aylık yüzde 1.4 artarken yıllık yüzde 1.1 düştü.

ABD

- MBA mortgage başvuruları 8 Mart haftasında, bir önceki hafta görülen yüzde 2.5’li düşüş sonrasında yüzde 2.3 yükseldi.

- Üretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.1 düşerken yıllık yüzde 1.9 arttı.

- Çekirdek üretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.5 düştü.

- Dayanıklı tüketim malı siparişleri Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 1.3’lük artış sonrasında yüzde 0.4 arttı.

- İnşaat harcamaları Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 0.8’lik düşüş sonrasında yüzde 1.3 arttı.