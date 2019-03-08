KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 8 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin

- İhracat Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 9.1’lik büyümeden, yüzde 20.7’lik daralmaya döndü.

- İthalat Şubat ayında, Ocak ayındaki 1.5 daralma sonrasında, yüzde 5.2 daraldı.

- Ticaret dengesi Şubat ayında, Ocak ayındaki 39.16 milyar dolar fazladan, 4.12 milyar dolar fazlaya geriledi.

AVRUPA

Almanya

- Fabrika siparişleri Ocak ayında, aylık yüzde 2.6 gerilerken yıllık yüzde 3.9 geriledi. Fabrika siparişleri Aralık ayında aylık yüzde 0.9 yükselirken yıllık yüzde 5.4 düşmüştü.

Fransa

- Ticaret dengesi Ocak ayında, Aralık ayındaki 3.57 milyar euroluk açıktan, 4.2 milyar euroluk açığa yükseldi.

- Sanayi üretimi Ocak ayında, yüzde 1.3 arttı.

- İhracat Ocak ayında, Aralık ayındaki 42.9 milyar eurodan, 42.46 milyar euroya geriledi.

- İthalat Ocak ayında, Aralık ayındaki 46.47 milyar eurodan, 46.65 milyar euroya geriledi.

ABD

- Konut başlangıçları Ocak ayında, Aralık ayındaki 1.037 milyon konuttan, 1.23 milyon konuta yükseldi.

- İnşaat izinleri Ocak ayında, Aralık ayındaki 1.326 milyondan, 1.345 milyona yükseldi.

- İşsizlik oranı Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 4.0’dan, yüzde 3.8’e geriledi.

- Ortalama saatlik kazançlar Şubat ayında, aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 3.4 yükseldi. Ortalama saatlik kazançlar Ocak ayında aylık ve yıllık yüzde 0.1 artmıştı.

- İşgücüne katılım oranı Şubat ayında bir değişim göstermeyerek yüzde 63.2 düzeyinde kaldı.