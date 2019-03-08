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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 8 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Çin - İhracat Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 9.1’lik büyümeden, yüzde 20.7’lik daralmaya döndü. - İthalat...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 8 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin
- İhracat Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 9.1’lik büyümeden, yüzde 20.7’lik daralmaya döndü.
- İthalat Şubat ayında, Ocak ayındaki 1.5 daralma sonrasında, yüzde 5.2 daraldı.
- Ticaret dengesi Şubat ayında, Ocak ayındaki 39.16 milyar dolar fazladan, 4.12 milyar dolar fazlaya geriledi.
AVRUPA
Almanya
- Fabrika siparişleri Ocak ayında, aylık yüzde 2.6 gerilerken yıllık yüzde 3.9 geriledi. Fabrika siparişleri Aralık ayında aylık yüzde 0.9 yükselirken yıllık yüzde 5.4 düşmüştü.
Fransa
- Ticaret dengesi Ocak ayında, Aralık ayındaki 3.57 milyar euroluk açıktan, 4.2 milyar euroluk açığa yükseldi.
- Sanayi üretimi Ocak ayında, yüzde 1.3 arttı.
- İhracat Ocak ayında, Aralık ayındaki 42.9 milyar eurodan, 42.46 milyar euroya geriledi.
- İthalat Ocak ayında, Aralık ayındaki 46.47 milyar eurodan, 46.65 milyar euroya geriledi.
ABD
- Konut başlangıçları Ocak ayında, Aralık ayındaki 1.037 milyon konuttan, 1.23 milyon konuta yükseldi.
- İnşaat izinleri Ocak ayında, Aralık ayındaki 1.326 milyondan, 1.345 milyona yükseldi.
- İşsizlik oranı Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 4.0’dan, yüzde 3.8’e geriledi.
- Ortalama saatlik kazançlar Şubat ayında, aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 3.4 yükseldi. Ortalama saatlik kazançlar Ocak ayında aylık ve yıllık yüzde 0.1 artmıştı.
- İşgücüne katılım oranı Şubat ayında bir değişim göstermeyerek yüzde 63.2 düzeyinde kaldı.

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