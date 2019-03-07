KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 7 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

-Öncü göstergeler Ocak ayındaki 97.2 düzeyinden Şubat’ta 95.9’a geriledi.

AVRUPA

Euro Bölgesi

- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 1.2 olan beklentinin altında yüzde 1.1, çeyrek dönem bazında ise beklentilere paralel olarak yüzde 0.2 oldu.

- Politika faizi değişmeyerek eksi yüzde 0.0 düzeyinde, marjinal fonlama faizi yüzde 0.25 ve mevduat faizi de yüzde "eksi" 0.40 oldu.

ABD

- Haftalık işsizlik başvuruları bu hafta 225 bin kişi olan beklentinin altında 223 bin kişi oldu.

- Devam eden başvurular bu hafta beklentilere paralel olarak 1 milyon 755 bin kişi oldu.

- EIA Doğalgaz stok değişimi 141 milyar varil olan beklentinin üstünde, 149 milyar varil azaldı.