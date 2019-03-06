KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 6 Mart () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

- İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.7 puandan, 54.7 puana yükseldi.

ABD

- MBA Mortgage Başvuruları 1 Mart haftasında, bir önceki hafta görülen yüzde 5.3’lük artış sonrası, yüzde 2.5 düştü.

- ADP İstihdam Değişimi Şubat ayında, Ocak ayındaki istihdam yaratılan 300 bin kişiden, 183 bin kişiye geriledi.

- Ticaret Dengesi Aralık ayında, Kasım ayıdaki 50.3 milyar dolarlık açıktan, 59.8 milyar dolarlık açığa yükseldi.