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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 27 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Euro Bölgesi - Ekonomik güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 106.3 puandan, 106.1 puana geriledi. - Sanayi...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 27 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Euro Bölgesi
- Ekonomik güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 106.3 puandan, 106.1 puana geriledi.
- Sanayi güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 0.6 puanlık artış sonrasında, 0.4 puan düştü.
- Hizmet güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 11 puan sonrasında, 12.1 puan oldu.
- Tüketici güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 7.9’luk düşüş sonrasında, yüzde 7.4 düştü.
ABD
- MBA mortgage başvuruları 22 Şubat haftasında, bir önceki hafta görülen yüzde 3.6’lık artış sonrasında yüzde 5.3 yükseldi.
- Bekleyen konut satışları Ocak ayında, aylık yüzde 4.6 artarken yıllık yüzde 2.3 düştü.
- Fabrika siparişleri Aralık ayında aylık yüzde 0.1 düştü, fabrika siparişleri Kasım ayında yüzde 0.5 düşmüştü.
 

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