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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 26 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Almanya - Gfk tüketici güven endeksi Mart ayında, Şubat ayına göre bir değişim göstermeyerek 10.8 puan oldu. Fransa -...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 26 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
- Gfk tüketici güven endeksi Mart ayında, Şubat ayına göre bir değişim göstermeyerek 10.8 puan oldu.
Fransa
- Tüketici güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 92 puandan, 95 puana yükseldi.
ABD
- Konut başlangıçları Aralık ayında, Kasım ayındaki 1 milyon 214 binden, 1 milyon 78 bine geriledi.
-  İnşaat izinleri Aralık ayında, Kasım ayındaki 1 milyon 322 binden, 1 milyon 326 bine yükseldi.
- Richmond Fed imalat endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 2.0 puanlık düşüş sonrasında, 16 puan yükseldi.

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