KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 26 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

- Gfk tüketici güven endeksi Mart ayında, Şubat ayına göre bir değişim göstermeyerek 10.8 puan oldu.

Fransa

- Tüketici güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 92 puandan, 95 puana yükseldi.

ABD

- Konut başlangıçları Aralık ayında, Kasım ayındaki 1 milyon 214 binden, 1 milyon 78 bine geriledi.

- İnşaat izinleri Aralık ayında, Kasım ayındaki 1 milyon 322 binden, 1 milyon 326 bine yükseldi.

- Richmond Fed imalat endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 2.0 puanlık düşüş sonrasında, 16 puan yükseldi.