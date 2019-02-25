KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 25 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya:
- Öncü göstergeler Aralık ayında, Kasım ayındaki 97.9 puandan, 97.5 puana geriledi.
ABD
-Chicago Fed ulusal aktivite endeksi Ocak ayında 0.43 puan düştü, endeks Aralık ayında 0.05 puan artmıştı.
- Toptan satış stokları Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 0.4’lük artış sonrasında, yüzde 1.1 düştü.
İstanbul, 25 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: