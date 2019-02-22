KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 22 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

- Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında aylık 0.3 düşerken, yıllık yüzde 0.2 yükseldi.

- Çekirdek tüketici fiyat endeksi Ocak ayında aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 0.8 yükseldi.

AVRUPA

Almanya:

- Gayri safi yurtiçi hasıla 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre bir değişim göstermezken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.9 yükseldi.

- IFO iş iklimi anketi Şubat ayında, Ocak ayındaki 99.3 puandan, 98.5 puana geriledi.

- IFO beklentiler anketi Şubat ayında, Ocak ayındaki 94.3 puandan, 93.8 puana geriledi.

-IFO durum değerlendirmesi anketi Şubat ayında, Ocak ayındaki 104.3 puandan, 103.4 puana geriledi.

Euro Bölgesi:

- Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında, aylık yüzde 1.0 düştü, yıllık yüzde 1.4 yükseldi. Endeks, Aralık ayında aylık bazda bir değişim göstermemiş, yıllık yüzde 1.5 yükselmişti.

- Çekirdek tüketici fiyat endeksi Ocak ayında, aylık yüzde 1.5 düşerken, yıllık yüzde 1.1 yükseldi. Endeks Aralık ayında aylık yüzde 1.5 düşmüş, yıllık yüzde 1.5 yükselmişti.