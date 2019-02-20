KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 20 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

- Ticaret dengesi Ocak ayında, Aralık ayındaki 183.6 milyar yenden, 150.7 milyar yene geriledi.

- İhracat Ocak ayında, Aralık ayındaki yıllık yüzde 3.9’luk düşüşten sonra, yıllık yüzde 8.4 düştü.

- İthalat Ocak ayında, Aralık ayındaki yıllık yüzde 1.9’luk artış sonrasında, yıllık yüzde 0.6 düştü.

AVRUPA

Almanya:

- Üretici fiyat endeksi Ocak ayında, aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.6 arttı. Endeks Aralık ayında yüzde aylık yüzde 0.4 düşmüş, yıllık yüzde 2.7 artmıştı.

ABD

- MBA mortgage başvuruları 15 Şubat haftasında, yüzde 3.7 arttı. Başvurular bir önceki hafta yüzde 3.7 düşmüştü.