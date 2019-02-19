KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 19 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık:
- Ortalama haftalık kazançlar Aralık’ta beklentilere paralel olarak yüzde 3.4 oldu.
- ILO işsizlik oranı Aralık’ta bir değişim göstermeyerek yüzde 4.0 oldu.
- İşgücü değişimi Ocak’ta 12.3 bin olan beklentinin üzerinde, 14.2 bin oldu.
Almanya:
- ZEW anketi Şubat’ta eksi 14 olan beklentinin altında kalarak eksi 13.4 oldu.
Euro Bölgesi:
ZEW anketi Ocak ayındaki eksi 20.9 düzeyinden Şubat’ta eksi 16.6’ya geriledi
İstanbul, 19 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: