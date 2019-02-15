KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 15 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin:

- Ocak ayında yıllık TÜFE yüzde 1.9 olan beklentinin altında, yüzde 1.7’ye geriledi.

- ÜFE, Aralık 2018’deki yüzde 0.9 düzeyinden Ocak ayında yüzde 0.1’e geriledi.

Japonya:

- Aylık sanayi üretimi Aralık’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9, aylık bazda da yüzde 0.1 düştü.

- Kapasite kullanımı Aralık’ta yüzde 0.3 olan beklentinin oldukça altında, eksi yüzde 1.9 oldu.

AVRUPA

Birleşik Krallık:

- Ocak ayında aylık perakende satışlar yüzde 0.2 olan beklentinin üzerinde yüzde 1.0, yıllık perakende satışlar da yüzde 3.4 olan beklentinin üzerinde yüzde 4.2 arttı.

Euro Bölgesi:

- Ticaret fazlası Aralık 2018’de bir önceki yılın aynı döneminde görülen 24.5 milyar euro düzeyinden 17 milyar euroya geriledi.

ABD

- Empire İmalat Endeksi, Şubat ayında yüzde 7.0 olan beklentinin üzerinde, yüzde 8.8 oldu.

- Sanayi üretimi Aralık ayındaki yüzde 0.1 düzeyinden Ocak’ta eksi yüzde 0.6’ya geriledi.

- Kapasite kullanımı Ocak’ta yüzde 78.7 olan beklentinin altında, yüzde 78.2 oldu.

- Michigan Üniversitesi Endeksi Ocak ayındaki 91.2 düzeyinden Şubat’ta 95.5 puana yükseldi.