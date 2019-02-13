KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 13 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

- Üretici fiyat endeksi Ocak ayında aylık yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 0.6 yükseldi. Endeks Aralık ayında, aylık yüzde 0.6 düşmüş, yıllık yüzde 1.5 artmıştı.

AVRUPA

Birleşik Krallık:

- Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında aylık yüzde 0.8 düşerken, yıllık yüzde 1.8 yükseldi. Endeks Aralık ayında aylık yüzde 0.2 ve yılık yüzde 2.1 artmıştı.

- Çekirdek tüketici fiyat endeksi Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek, yıllık yüzde 1.9 yükseldi.

- Üretici fiyat endeksi Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermezken, yıllık yüzde 2.1 arttı.

- Çekirdek üretici fiyat endeksi Ocak ayında, aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.4 arttı.

Euro Bölgesi:

- Sanayi üretimi Aralık ayında, aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 4.2 düştü.

ABD

- MBA mortgage başvuruları 8 Şubat haftasında yüzde 3.7 düştü.

- Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermezken, yıllık yüzde 1.6 arttı.

- Çekirdek tüketici fiyat endeksi Ocak ayında, aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.2 arttı.