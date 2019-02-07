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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 7 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya: -Öncü göstergeler beklentilere paralel olarak Aralık’ta 97.9 oldu. AVRUPA Almanya: - Aralık’ta aylık...

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 7 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya:
-Öncü göstergeler beklentilere paralel olarak Aralık’ta 97.9 oldu.
AVRUPA
Almanya:
- Aralık’ta aylık sanayi üretimi yüzde 0.7 olan beklentinin altında kalarak eksi 0.4’e, yıllık sanayi üretimi de Kasım ayındaki eksi 4.0 düzeyinden hafif düşerek eksi 3.9’a geriledi.
Fransa:
- Dış ticaret açığı Aralık’ta, 4 milyar euro beklentinin üzerinde, 4.65 milyar euro oldu.
Birleşik Krallık:
- Merkez Bankası Faiz Kararı beklentilere paralel olarak yüzde 0.75 oldu.
- Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi beklentileri karşılayarak 435 milyar sterlin oldu.
ABD:
- Haftalık işsizlik başvuruları geçen haftaki 253 bin kişi düzeyinden bu hafta 234 bin kişiye gerilerken, devam eden başvurular da 25 Ocak haftasında 1 milyon 720 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 1 milyon 736 bin kişiye yükseldi.
- EIA doğalgaz stok değişimi bu hafta 245 milyar varil beklenti düzeyinin altında, 237 milyar varil oldu.

 

 

 

 

 

 

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