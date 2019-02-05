KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 5 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA,

Japonya:

- Hizmet PMI Aralık ayındaki 51 düzeyinden Ocak’ta 51.6’ya yükselirken, aynı dönemde bileşik PMI Aralık’taki 52 düzeyinden 50.9’a geriledi.

AVRUPA

Fransa:

- Ocak ayında hizmet PMI 47.5 olan beklentinin üzerinde 47.8, bileşik PMI da 47.9 olan beklentinin üzerinde 48.2 düzeylerine yükseldi.

Almanya:

- Ocak’ta hizmet PMI 53.1 olan beklentinin hafif altına, 53’e gerilerken, bileşik PMI beklentilere paralel olarak 52.1 oldu.

Euro Bölgesi:

- Hizmet PMI Ocak’ta Aralık ayındaki 50.8 düzeyinden Ocak’ta 51.2’ye yükselirken, aynı dönemde bileşik PMI da 50.7 beklentinin üzerinde, 51 oldu.

- Aylık perakende satışlar Aralık’ta beklentilere paralel olarak eksi 1.6 olurken, yıllık bazda yüzde 0.5 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0.8 oldu.

Birleşik Krallık:

- Ocak ayında hizmet PMI Aralık ayındaki 51.2 düzeyinden 50.1’e gerilerken, bileşik PMI da Kasım ayındaki 51.5 düzeyinden Aralık’ta 50.3’e düştü.

ABD

- Hizmet PMI Ocak ayında beklentilere paralel olarak 54.2 olurken, aynı dönemde bileşik PMI

da 54.5 olan beklentinin hafif altına, 54.4’e indi.

- İmalat dışı ISM endeksi Aralık ayındaki 58 düzeyinden Ocak’ta 56.7’e düştü.

