KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:AVRUPABirleşik Krallık:- İnşaat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz ayındaki 45.3 düzeyinden Ağustos’ta 45’e geriledi.Euro Bölgesi:- Temmuz’da üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde eksi 0.6 düzeyinden yüzde 2.0’e yükselirken, yıllık bazda da beklentilere paralel olarak yüzde 2.0 oldu.ABD- İmalat PMI Temmuz ayındaki 49.9 düzeyinden Ağustos’ta 50.3’e yükseldi.- ISM imalat endeksi Ağustos ayında 51 olan beklentinin altına inerek 49.1’e geriledi.