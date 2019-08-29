KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü

açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Tüketici güven endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 37.8 puandan, 37.1 puana geriledi.

AVRUPA

Almanya

- İşsizlik oranı Ağustos ayında, Temmuz ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 5.0 düzeyinde sabit kaldı.

- Tüketici fiyatları Ağustos ayında aylık yüzde 0.2 düşerken, yıllık yüzde 1.4 yükseldi. Tüketici fiyatları Temmuz ayında aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.7 yükselmişti.

ABD

- İşsizlik başvuruları 23 Ağustos haftasında, 16 Ağustos haftasındaki 211 bin kişiden, 215 bin kişiye yükseldi.

- Devam eden işsizlik başvuruları 16 Ağustos haftasında, 9 Ağustos haftasındaki 1 milyon 676 bin kişiden, 1 milyon 698 bin kişiye yükseldi.



