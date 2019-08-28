KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

- İthalat fiyat endeksi Temmuz ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.1 düştü. İthalat fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 1.4 ve yıllık yüzde 2.0 düşmüştü.

ABD

- MBA mortgage başvuruları 23 Ağustos haftasında, 16 Ağustos haftasındaki yüzde0.9’luk düşüş sonrasında, yüzde 6.2 düştü.