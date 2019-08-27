KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü

açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

- Gayri safi yurtiçi hasıla yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.1 düşerken yıllık bazda bir değişim göstermedi.

Fransa

- Tüketici güveni Ağustos ayında, bir değişim göstermeyerek Temmuz ayındaki 102 puanda sabit kaldı.

- İş iklimi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 101 puandan, 102 puana yükseldi.

ABD

- Richmond Fed İmalat Endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 12 puanlık düşüş sonrasında 1.0 puan arttı.