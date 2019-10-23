KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ABD

- MBA mortgage başvuruları 18 Ekim ile biten haftada yüzde 11.9 düştü.

-Ham petrol stokları 1 milyon 699 bin azaldı.

-Ev fiyat Endeksi Ağustos ayında aylık olarak yüzde 0.2 arttı.



Kanada

-Toplam satışlar Ağustos ayında aylık olarak yüzde 1.2 düştü



EURO BÖLGESİ

-Tüketici güven endeksi Ekim ayında yüzde 7.6 düştü.