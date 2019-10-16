KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

- Perakende satış endeksi Ağustos ayında aylık yüzde 0.2 düşerken, yıllık yüzde 2.4 yükseldi.

- Tüketici fiyat endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.7 arttı.

- Çekirdek tüketici fiyat endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki yıllık yüzde 1.5’lik artış sonrasında, yüzde 1.7 arttı.

- Üretici fiyat endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.8 ve yıllık yüzde 2.8 düştü.

Euro Bölgesi

- Ticaret dengesi Ağustos ayında, 17.5 milyar euro fazladan, 20.3 milyar euro fazlaya yükseldi.

- Tüketici fiyat endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 0.8 yükseldi.

- Çekirdek tüketici fiyat endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.0 arttı.

ABD

- MBA mortgage başvuruları 11 Ekim haftasında, 3 Ekim haftasındaki yüzde 5.4’lük artış sonrasında yüzde 0.5 arttı.

- Perakende satışlar Eylül ayında, Ağustos ayındaki yüzde 0.6’lık artış sonrasında, yüzde 0.3 düştü.