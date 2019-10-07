KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Öncü göstergeler Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 93.7 puandan, 91.7 puana geriledi.

AVRUPA

Almanya

- Fabrika siparişleri Ağustos ayında aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 6.7 düştü. Fabrika siparişleri Temmuz ayında aylık yüzde 2.1 ve yıllık yüzde 5.0 düşmüştü.