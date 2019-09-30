KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin

- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 50.4 puandan, 51.4 puana yükseldi.

- İmalat dışı satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 53.8 puandan, 53.7 puana geriledi.

AVRUPA

Almanya

- Perakende satışlar Ağustos ayında aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 3.2 arttı.

- İşsizlik oranı Eylül ayında bir değişim göstermeyerek yüzde 5.0’da sabit kaldı.

- Tüketici fiyat endeksi Eylül ayında aylık olarak değişmezken, yıllık yüzde 1.2 yükseldi.

Birleşik Krallık

- Gayrisafi yurt içi hasıla yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 düşerken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.3 yükseldi.

- Toplam iş yatırımları ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.4 düştü.

