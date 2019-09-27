KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Fransa

- Tüketici fiyat endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.4 düşerken, yıllık yüzde 1.1 yükseldi.

- Üretici fiyatları Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.4’lük artış sonrasında bir değişim göstermedi.

- Tüketici harcamaları Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.4’lük artış sonrasında bir değişim göstermedi.

Euro Bölgesi

- Ekonomik güven endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 103.1 puandan, 101.7 puana geriledi.

- Tüketici güven endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 6.5 puanlık düşüş sonrasında, 6.5 puan düştü.

ABD

- Kişisel gelirler Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.1’lik artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.

- Dayanıklı tüketim malı siparişleri Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 2.0’lik artış sonrasında, yüzde 0.2 arttı.

- Kişisel harcamalar Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.5’lik artış sonrasında, yüzde 0.1 arttı.

- Michigan Üniversitesi Endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 92 puandan, 93.2 puana yükseldi.

