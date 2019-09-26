KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ABD

- 13 Eylül ile biten haftada 210 bin olan işsizlik başvuruları20 Eylül’le biten haftada 213 bine çıktı.

-6 Eylül ile biten haftada 1 milyon 665 bin olan devam eden işsizlik başvuruları 13 Eylül ile biten haftada 1 milyon 650 bine geriledi.

-Gayri Safi Yurt İçi Hasıla fiyat endeksi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 arttı.

- Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ikinci çeyrekte geçen seneye göre değişim göstermeyerek yüzde 2.0 sabit kaldı.

-Toptan satış stokları Temmuz ayında 2018’in aynı dönemine göre artarak yüzde 0.4 oldu.

-Kişisel harcamalar ikinci çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2.4 arttı.

-Çekirdek kişisel harcamalar ikinci çeyrekte yüzde 1.9 arttı.