KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:AVRUPAFransa:- Tüketici güvende Eylül’de 102 olan beklentinin üzerine, 104’e yükseldi.ABD- MBA mortgage başvuruları 20 Eylül’de sona eren haftada, bir önceki hafta görülen yüzde eksi 0.1 düzeyinden, yüzde eksi 10.1’e geriledi.- Yeni konut satışları Ağustos’ta yüzde 3.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 7.1 artarak 0.666 milyon konuttan 0.713 milyon konuta yükseldi.- EIA ham petrol stoku değişimi, 20 Eylül’de sona eren haftada eksi 0.249 milyon varil beklentinin üzerinde, 2.412 milyon varile yükseldi.