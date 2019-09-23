KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:AVRUPAFransa:- Eylül ayında İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Hizmet PMI ve Bileşik PMI 51.2, 53.2 ve 52.7 olan beklentilerin altına, sırasıyla 50.3, 51.6 ve 51.3’e indi.Almanya:- Eylül ayında İmalat PMI, Hizmet PMI ve Bileşik PMI 51.4, 54.3 ve 44 olan beklentilerin altına, sırasıyla 49.1, 52.5 ve 41.4 düzeylerine geriledi.Euro Bölgesi:- Eylül ayında İmalat PMI, Hizmet PMI ve Bileşik PMI 51.9, 47.3 ve 53.3 olan beklentinin altına, sırasıyla 50.4, 45.6 ve 52’ye düştü.ABD- Eylül ayında İmalat PMI ve Bileşik PMI 50.3 ve 49.6 olan beklentilerin üzerine, 51 düzeylerine yükselirken, Hizmet PMI 51.5 olan beklentinin altına, 50.9’a indi.