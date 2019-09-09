KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

- Ticaret dengesi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 18.1 milyar euro fazladan sonra 20.2 milyar euro fazla verdi

- İthalat Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.1’lik düşüşten sonra, yüzde 0.7 arttı.

- İhracat Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.5’lik artış sonrasında, yüzde 1.5 düştü.

Birleşik Krallık

- Sanayi üretimi Temmuz ayında aylık yüzde 0.1 artarken, yıllık yüzde 0.9 düştü.

- İmalat üretimi Temmuz ayında aylık yüzde 0.3 artarken, yıllık yüzde 0.6 düştü.

- Ticaret dengesi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 1.779 milyar sterlin fazladan sonra, 0.291 milyar sterlin açık verdi.

- GSYH Temmuz ayında yüzde 0.3 büyüdü.