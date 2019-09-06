KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Öncü göstergeler Temmuz ayında bir değişim göstermeyerek 93.6 puanda sabit kaldı.

AVRUPA

Almanya

- Sanayi üretimi Temmuz ayında aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 4.2 düştü.

Fransa

- Ticaret dengesi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 5 milyar 254 milyon euroluk açıktan 4 milyar 243 milyon açığa geriledi.

ABD

- Tarımdışı istihdam Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 159 bin kişiden, 130 bin kişiye geriledi.

- İşsizlik oranı Ağustos ayında bir değişim göstermeyerek yüzde 5.7’de sabit kaldı.

- İşgücüne katılım oranı Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 63’ten, yüzde 63.2’ye yükseldi.

- Ortalama saatlik kazançlar Ağustos ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 3.2 yükseldi.