KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

- Fabrika siparişleri Temmuz ayında aylık yüzde 2.7 ve yıllık yüzde 5.6 düştü.

ABD

- Haftalık işsizlik başvuruları 30 Ağustos haftasında, 23 Ağustos haftasındaki 216 bin kişiden, 217 bin kişiye yükseldi.

- Devam eden başvurular 23 Ağustos haftasında, 16 Ağustos haftasındaki 214 bin 750 kişiden, 216 bin 250 kişiye yükseldi.

- Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 50.9 puandan, 50.7 puana geriledi.

- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 53.7 puandan, 56.4 puana yükseldi.

- Fabrika siparişleri Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.5’lik artış sonrasında, yüzde 1.4 yükseldi.