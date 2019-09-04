KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 51.8 puandan, 53.3 puana yükseldi.

Çin

- Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 51.6 puandan, 52.1 puana yükseldi.

AVRUPA

Almanya

- Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 54.4 puandan, 54.8 puana yükseldi.

- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 51.4 puandan, 51.7 puana yükseldi.

Fransa

- Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 53.3 puandan, 53.4 puana yükseldi.

- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 52.7 puandan, 52.9 puana yükseldi.

Euro Bölgesi

- Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 53.4 puandan, 53.5 puana yükseldi.

- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 51.8 puandan, 51.9 puana yükseldi.

- Perakende satışlar Ağustos ayında aylık yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 2.2 arttı.

ABD

- MBA mortgage başvuruları 30 Ağustos haftasında, 23 Ağustos haftasındaki yüzde 6.2’lik düşüş sonrasında, yüzde 3.1 düştü.

- Ticaret dengesi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 55.5 milyar dolar açıktan, 54 milyar dolar açığa geriledi.