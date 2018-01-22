Küresel ve bölgesel gelişmelerle dolar 3.81, euro 4.67 liranın üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ocak () - ABD'de "hükümetin durması"yla düşen dolar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı operasyonunun etkisiyle 3.83 liraya kadar yükseldikten sonra 3.81 – 3.82 lira bandına, 4.68 liraya yükselen euro ise 4.67 – 4.68 lira bandına döndü.

Bölgesel jeopolitik risklere karşın, hafta başındaki sert düşüşlerini dün ve önceki gün büyük ölçüde geri kazanan Borsa İstanbul Endeksi ise gün içinde 116 bin 299 puana kadar yükseldikten sonra 115 bin 916 puana geriledi.

ABD'de, federal devletin kamu hizmetleri, iktidardaki Cumhuriyetçiler ile muhalefetteki Demokratlar arasında "göçmenler ve sınır güvenliği"ne ilişkin çözümlenemeyen anlaşmazlık nedeniyle durduruldu. Buna göre, iktidar ve muhalefet partileri, kamu hizmetleri için "geçici kaynak sağlanması"na ilişkin tasarı üzerinde uzlaşıya varamadı ve kamu hizmetleri Cuma gece yarısı askıya alındı.