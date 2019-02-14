Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Nestle’den gelen açıklamada, şirketin 2018 yılı net gelirinin, bir önceki yıla göre yüzde 2.1 artışla 91.4 milyar İsviçre Frank’ına ulaştığı duyuruldu.

Nestle’nin hisse başına kazancı, 2017 yılına göre yüzde 45.5 artışla 3.66 İsviçre Frank’ına ulaştı. Şirketin organik büyümesi yüzde 3.0, iç büyümesi yüzde 2.5, fiyat büyümesi yüzde 0.5 olurke, büyümenin sebebi olarak ABD ve Çin’deki güçlü performans gösterildi.

Nestle’nin en büyük büyümesi Kuzey Amerika ve Asya’da görüldü.

Nestle CEO’su Mark Schneider, şirketin 2018 yılı performansından memnun olduklarını belirtti ve ekledi, “Nestle geleceğe yönelik büyüme planları için yatırım yapmaya devam edecek.”

