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KÜRESEL ŞİRKETLER – Credit Agricole dördüncü çeyrekte 1.01 milyar euro kar açıkladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Credit Agricole, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artışla, 1.01 milyar euro net karaçıkladı. Banka yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki...

KÜRESEL ŞİRKETLER – Credit Agricole dördüncü çeyrekte 1.01 milyar euro kar açıkladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Credit Agricole, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artışla, 1.01 milyar euro net karaçıkladı.
Banka yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.3 artışla, 4.8 milyar euro gelir elde ettğini ve hisse başına gelirinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24.2  artışla 0.31 euroya ulaştığını açıkladı.
Bankanın 2018 yılı için net geliri, bir önceki yıla göre yüzde 20.6 artışla, 4.4 milyar euro oldu.
Credit Agricole CEO’su Philippe Brassac, “2018 yılındaki orta vadeli planımızın bir yıl ilerisine ulaştık. Bu evrensel bankacılık modelimizin gücünü gösteriyor” dedi.

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