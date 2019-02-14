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KÜRESEL ŞİRKETLER – Commerzbank operasyonel karı dördüncü çeyrekte ikiye katlandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Alman bankacılık ve finansal hizmetler firması Commerzbank, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde operasyonel karını, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre neredeyse iki katına yükselterek, 240...

KÜRESEL ŞİRKETLER – Commerzbank operasyonel karı dördüncü çeyrekte ikiye katlandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Alman bankacılık ve finansal hizmetler firması Commerzbank, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde operasyonel karını, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre neredeyse iki katına yükselterek, 240 milyon euro olarak açıkladı.
Bankanın 2018 yılı için operasyonel karı, bir önceki yıl kazanılan 1.1 milyar euroya göre hafif artışla, 1.2 milyar euroya oldu.
Bankanın 2018 yılı dördüncü çeyreği için net karı, yıllık yüzde 50 artışla, 113 milyon euro olurken, 2018 yılının tümü için 865 milyon euro oldu.
Cooomerzbank Yönetim Kurulu Başkanı Martin Zielke, ”Stratejimiz doğru ve işe yarıyor. Müşteri, borç hacmi ve öncelikli gelirlerimizi büyütüyoruz.” Dedi.

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