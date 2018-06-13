KÜRESEL PİYASALAR – Yatırımcıların gözü Fed faiz kararında, parite düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Haziran () – ABD-Kuzey Kore zirvesi sonrası küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında. Ticaret savaşı endişeleri gölgesinde Fed ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarına ilişkin beklentilerle Asya borsaları karışık seyrederken, euro/dolar paritesi ise dolardaki yükselişe paralel düşüşte. ABD’de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verisi de yine hem piyasanın hem de Fed yöneticilerinin yakından izlediği verilerden olacak.

Bu hafta, hem ABD Merkez Bankası (Fed), hem Avrupa Merkez Bankası (ECB) hem de Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) toplantısı var. Beklenti, Fed’in bir faiz artırımı yapması yönünde; ECB’de ise, yönetim kurulu üyelerinden bankanın varlık alım programını nasıl azaltacaklarını tartışacağına ilişkin açıklamalar olmuştu.

ASYA – Yatırımcıların odağı ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un gerçekleştirdiği zirveden Fed toplantısına döndü. Asya’da endeksler özellikle finans sektöründeki düşüşe bağlı karışık seyirde.

- Nikkei yüzde 0.38 yükselirken,

- HSI yüzde 0.85,

- KOSPI 0.05,

- Shanghai yüzde 0.82 düştü.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.36 gerilerken, endeksin yıl başından bu yana yükselişi de yüzde 16.04’ü buldu.

AVRUPA – Avrupa’da endeksler zirve sonrası karışık seyirle günü kapattı. DAX ve CAC yatay seyirle günü kapatırken, FTSE yüzde 0.43 düştü, FTSE MIB ise yüzde 0.15 yükseldi.

BİRLEŞİK KRALLIK – Birleşik Krallık Parlamentosu’nda Başbakan Theresa May için büyük önem taşıyan oylama yapıldı ve May Brexit için meclisin desteğini aldı. Parlamento bugünkü oturumda ülkenin AB’den, ortak pazardan ve gümrük birliğinden çıkışına ilişkin düzenlemeleri ele alacak.

ABD – ABD’de ise tarihi zirve sonrası endeksler karışık seyirle kapandı. Dow Jones yüzde 0.01 düşerken, S&P 500 yüzde 0.17, Nasdaq yüzde 0.57 yükseldi.

Gelişmelere parallel;

- DOLAR endeksi 94.00 düzeyine yaklaştı. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks, yüzde 0.12 yükselişle 93.93 düzeyine yükseldi; gün içinde 93.80-93.95 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi Fed öncesi dolardaki yükselişe paralel yüzde 0.08 düşüşle 1.1735 düzeyine geriledi.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.964 düzeyine yükselirken; 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.097’e; 2 yıllıklarda ise yüzde 2.545’e yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.20 değer kazanmasıyla, 110.59 düzeyine yükseldi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.12 düşüşle 1.3357 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, arzdaki artışa paralel, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.69 düşüşle 65.90 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.66 düşüşle 75.38 dolara geriledi.