KÜRESEL PİYASALAR – Yatırımcıların gözü Fed faiz kararında, Avrupa karışık seyrediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Haziran () – ABD-Kuzey Kore zirvesi sonrası küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında. Ticaret savaşı endişeleri gölgesinde Fed ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarına ilişkin beklentilerle Avrupa borsaları karışık seyirde. Euro/dolar paritesi ise dolardaki yükselişe paralel düşüşte. ABD’de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verisi de yine hem piyasanın hem de Fed yöneticilerinin yakından izlediği verilerden olacak.

Bu hafta, hem ABD Merkez Bankası (Fed), hem Avrupa Merkez Bankası (ECB) hem de Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) toplantısı var. Beklenti, Fed’in bir faiz artırımı yapması yönünde; ECB’de ise, yönetim kurulu üyelerinden bankanın varlık alım programını nasıl azaltacaklarını tartışacağına dair açıklamalar olmuştu.

AVRUPA – Fed ve ECB toplantıları öncesinde, ticaret savaşı endişeleri ve tarihi Trump-Kim zirvesine parallel Avrupa’da endeksler karışık seyrediyor. Piyasalar İngiltere’de açıklanacak TÜFE, Euro Bölgesi Sanayi Üretimi verilerini de izliyor olacak. ECB’nin varlık alımlarını azaltmasına dair beklentiler ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in parlamentoda Brexit oyunu kazanmasına parallel;

DAX yüzde 0.19,

FTSE yüzde 0.25 düşerken

CAC yüzde 0.14,

FTSE MIB ise yüzde 0.46 yükseldi.

Stoxx 600 ise yüzde 0.5 yükseldi.

ASYA – Yatırımcıların odağı ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un gerçekleştirdiği zirveden Fed toplantısına döndü. Asya’da endeksler özellikle finans sektöründeki düşüşe bağlı karışık seyirle kapandı.

- Nikkei yüzde 0.38 yükselirken,

- Shanghai yüzde 0.97,

- HSI yüzde 1.24,

- KOSPI 0.05 düştü.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.61 gerilerken, endeksin yıl başından bu yana yükselişi de yüzde 15.75 buldu.

ABD – ABD’de ise tarihi zirve sonrası endeksler karışık seyirle kapandı. Dow Jones yüzde 0.01 düşerken, S&P 500 yüzde 0.17, Nasdaq yüzde 0.57 yükseldi.

Gelişmelere parallel;

- DOLAR endeksi 94.00 düzeyine yaklaştı. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks, yüzde 0.05 yükselişle 93.87 düzeyine yükseldi; gün içinde 93.80-93.95 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi Fed öncesi dolardaki yükselişe paralel yüzde 0.02 düşüşle 1.1742 düzeyine geriledi.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.953 düzeyine gerilerken; 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.084’e; 2 yıllıklarda ise yüzde 2.537’ye geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.26 değer kazanmasıyla, 110.66 düzeyine yükseldi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.33 düşüşle 1.3327 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, arzdaki artışa paralel, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.26 düşüşle 66.19 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.51 düşüşle 75.49 dolara geriledi.