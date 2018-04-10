KÜRESEL PİYASALAR - Xi konuştu, Asya borsaları yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul , 10 Nisan () - ABD ve Çin arasında ticaret savaşı misillemeleri sürerken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yabancı otomobil ithalatındaki vergileri azaltacaklarının sözüni verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye'ye ilişkin açıklama yapacak olması, avukatının ofisinin FBI tarafından basılması ve Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne ABD'yi metallere getirilen vergiler yüzünden şikayet etmesi gibi gelişmeler gölgesinde, Asya borsaları özellikle Xi'nin konuşmasıyla yükseldi.

ABD borsaları haftaya yükselişlerle başladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı’ndan gelen “parasal genişlemeden çok hızlı çıkılmamalı” mesajı ise Avrupa borsalarını düşüşe geçirdi.

Japonya’da Nikkei yüzde 0.54 artışla 21,794,32 puana yükseldi. Shanghai yüzde 1.01 yükselişle 3,170.06 puana çıktı. Hong Kong’da HSI yüzde 1.52 artışla 30,703.93 puana çıktı. Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.26 artışla 2,450.54 puana yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.78 yükseldi.

Wall Street’te yükselişli bir günün ardından Trump'ın avukatının ofisinin FBI tarafından basılmasıyla piyasal kazançlarını sildi. Dow Jones 400 puan yükseldikten sonra yüzde 0.14 yükselişle 23,979.10 puana yükseldi. S&P 500 yüzde 0.33 artışla 2,613.16 puana çıktı. Nasdaq ise yüzde 0.51 yükselişle 6,950.34 düzeyine çıktı.

Dolar diğer para birimlerine karşı hafif değerlendi ve dolar endeksi 90.00 bandının altında yüzde 0.05'lik yükselişle 89.886 düzeyinde.

Doların değer yitirmesi ve euronun Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalarla değerlenmesine bağlı olarak euro/dolar paritesi 1.2319 düzeyinde.

Dolar ticaret savaşı ve Xi'nin konuşmasıyla değerlendi ve güvenli liman yen karşısında yüzde 0.37 artışla 107.15 yen düzeyine yükseldi.