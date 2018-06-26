KÜRESEL PİYASALAR – Wall Street’te endeksler ticaret gerilimi gölgesinde yükselişle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli şirketlerin ABD’li teknoloji şirketlerine yapacağı yatırımları engellemekle tehdit etmesi sonrasında dün büyük kayıplar yaşayan Wall Street endeksleri, bugün alıcılı seyirle açıldı.

ABD - ABD Tüketici Güven Endeksi ise Haziran’da ekonomik iyimserliğin azaldığına işaret etti. ABD Tüketici Güven Endeksi Haziran’da Mayıs’taki 128.8 düzeyinden 126.4’e geriledi.

Richmond Fed İmalat Endeksi verisi de güçlü seyri destekledi. Richmond Fed İmalat Endeksi Haziran’da Mayıs’taki 16 düzeyinden 20’ye yükselerek imalat sektöründe güçlü büyümenin devam ettiğine işaret etti.

Trump’ın Çin’in teknoloji yatırımlarını engelleme tehdi ve açıklanan verilere paralel Wall Street’te;

- Dow Jones Pazartesi 328 puan kayıpla kapandıktan sonra yüzde 0.05 yükseldi.

- S&P 500 yüzde 0.16

- ve teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq ise yüzde 0.22 yükseldi.

Birkaç gün içinde Trump’ın duyuracağı yeni düzenlemeler, hisse sahipliği en az yüzde 25 Çinli olan firmaların, özellikle robotik, elektronik otomobil ve hava-uzay teknolojileri gibi kritik önem taşıyan sanayilerde faaliyet gösteren ABD’li şirketleri satın almasının yasaklanmasını öngörüyor.

AVRUPA – Avrupa’da endeksler Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen tahvil ödemelerine iliişkin açıklama ile yükselişte.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure, Banka'nın 2019'da vadesi dolacak tahvillerden gelecek anapara ödemelerinden her ay 15 milyar euroyu yeniden yatırıma yönlendireceğini açıkladı. Bu da endekslerdeki yükselişte etkili oldu.

BİRLEŞİK KRALLIK - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brexit konusundaki ayrıntıları, 28-29 Haziran'daki Avrupa Birliği (AB) zirvesinden sonra ortaya koyacaklarını açıkladı.

Yine Birleşik Krallık’ta Maliye Bakanı ABD’nin ticaret savaşlarından kendisinin de zarar göreceğine dair uyardı ve “Herkes için felaket olur” dedi.

Haftanın ilk gününde ticaret gerilimi ve sığınmacı konularına paralel düşen Avrupa piyasalarında;

- DAX yüzde 0.14

- FTSE yüzde 0.65,

- CAC yüzde 0.38,

- FTSE MIB yüzde 0.50,

- Stoxx600 yüzde 0.32 yükseldi.

ASYA – Petrol fiyatlarındaki yükselişe ve ABD- Çin ticaret savaşı endişelerine parallel Asya’da endeksler karışık seyirle kapandı.

- Nikkei yüzde 0.02 yükselirken

- Shanghai yüzde 0.51,

- HSI yüzde 0.28,

- KOSPI yüzde 0.30 düşüşle kapandı.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 1.58 düşerken, endeksin yılbaşından bu yana getirisi yüzde 8.06’ya geriledi.

- DOLAR endeksi 95.00 düzeyinin altında yükselişli seyirde. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks yüzde 0.37 yükselişle 94.64 düzeyine yükseldi; gün içinde 94.17-94.64 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe paralel yüzde 0.38 düşüşle 1.1659 düzeyine geriledi. Parite gün içinde en yüksek 1.1720 düzeyini, en düşük 1,1651 düzeyini gördü.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.884 düzeyine yükselirken, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.033’e; iki yıllıklarda ise yüzde 2.537 düzeyine yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.18 değer kaybetmesiyle 109.96 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.32 düşüşle 1.3237 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, Libya’daki arz sıkıntıları fiyatları yükseltirken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin petrol arzını günde 1 milyon varil artırma kararı fiyatları baskılıyor.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, OPEC ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin petrol arzını günde 1 milyon varil artırma kararının, arz sıkışıklığının gerdiği global petrol piyasalarının rahatlaması için "yeterli olmadığını" söyledi.

- PETROL piyasalarında, Türkiye'nin deakaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.36 yükselişle varil başına 75.00 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.93 yükselişle 68.71 dolardan işlem görüyor.