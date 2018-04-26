KÜRESEL PİYASALAR – Wall Street yükselişlerle açıldı, Avrupa borsaları da yükselmeye devam ediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Nisan () – ABD'de 10 yıllık tahvil getirilerinin tekrar yüzde 3.0 düzeyinin altına inmesi ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz ve varlık alım programını değiştirmediğini açıklamasıyla Avrupa borsalarının ardından ABD borsaları da teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle açıldı.

ABD – Wall Street endeksleri tahvillerinin altı gündür açılışa göre yükselişle kapanmasının ardından bugün yüzde 0.0288 düşüşle 2.996 düzeyine gerilemesine paralel olarak yükselişte. Özellikle Facebook ve AMD hisselerindeki yükseliş genel trendi destekledi.

Wall Street’te haftanın dördüncü gününde

- Dow Jones yüzde 0.80 yükselişle 24,276.15 puana,

- S&P 500 yüzde 0.79 yükselişle 2,660.53 puana,

- Nasdaq ise yüzde 1.42 yükselişle 7,103.71 puana yükseldi.

Artan borçlanma gereksinimi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin getirdiği enflasyon baskıları ABD tahvil faizlerini yukarı çekiyor ve bu yükseliş Japonya ve Almanya ile ABD'nin tahvil getirileri arasındaki farkın dolar lehine daha da açılmasını sağlıyor. Bu durum yen ve euroyu da aşağı yönlü baskısılıyor.

AVRUPA - Avrupa Merkez Bankası’nın faizlerde değişiklik yapmamasının ardından, yarın açıklanacak Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi verileri öncesinde endeksler yükseldi. Almanya’da açıklanan GfK Almanya Tüketici Beklenti Anketi Mayıs’ta tüketici güveninin hafif gerileyeceğine işaret etti.

Araştırma şirketi GfK, Almanya’da tüketici güveninin Mayıs ayında Nisan’a göre 0.1 puan düşüşle 10.9 düzeyinden 10.8’e gerilemesini öngörüyor.

ECB kararı sonrası Avrupa borsalarında,

- DAX yüzde 0.57 yükselişle 12,493.55 puana,

- FTSE yüzde 0.38 artışla 7,407.23 puana,,

- FTSE MIB yüzde 0.82 yükselişle 23,997.00 puana yükseldi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.87 yükselişle 383.49 düzeyine yükseldi.

ASYA – ABD on yıllık tahvil getirilerinin 2.996 düzeyine gerilemesine paralel olarak Asya borsaları karışık seyirle kapandı.

- Japonya'da Nikkei yüzde 0.47 artışla 22,319.61 puandan kapanırken,

- Çin'de Shanghai Borsası, yüzde 1.35 düşüşle 3,075.85 puandan kapandı,

- Hong Kong’da HSI yüzde 1.06 düşüşle 30,007.68 puandan kapandı,

Güney Kore’de ise 1. Çeyrek öncü büyüme verilerinin yüzde 1.0 beklentilere karşın yüzde 1.1 gelmesinin ardından

- KOSPI yüzde 1.10 yükselişle 2,475.64 puandan kapandı.

- Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) kayıplarını yavaşlattı ve yüzde 0.22 geriledi.

FED – 10 yıllık ABD tahvil getirileri son altı gündür işlem gününü açılışa göre artıda kapattıktan sonra bugün yüzde 0.028 düşüşle 2.996 düzeyine geriledi.

Ayrıca ABD’de Hazine 35 milyar dolar tutarında 5 yıllık tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor.

İki yıllık ABD tahvilleri hafif bir yükselişle 2.492 düzeyine yükseldi. 30 yıllık ABD tahvilleri ise yüzde 0.025 düşüşle 3.183 düzeyinde.

Dolar tahvillerdeki hafif gerilemeye paralel olarak küresel piyasalarda değer kaybetti fakat 91.00 bandının üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi bugün yüzde 0.27 yükselişle 91.50 düzeyine yükseldi.

Euro/dolar paritesi eurodaki değer kaybına bağlı olarak yüzde 0.38 düşüşle 1.2113 düzeyine geriledi.

Dolar tahvillerdeki yükselişe paralel olarak güvenli liman yen karşısında 109.00 düzeyinin üzerinde yüzde 0.06 düşüşle 109.34 yen düzeyine geriledi.