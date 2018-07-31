KÜRESEL PİYASALAR – Wall Street yükselişle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Temmuz () – Küresel piyasalarda önemli merkez bankası toplantıları, ABD ve Euro Bölgesi’nden gelen ekonomik veriler ve ABD ve Çin’in tam bir ticaret savaşından kaçınmak için tekrar masaya oturacağına dair haberlerle Wall Street’de endeksler yükselişle açıldı.

Bloomberg News dünyanın en büyük iki ekonomisinin tekrar masaya oturmaya çalıştığını söylediği haberinde ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Çin Başbakanı Premier Liu He’nin özel olarak konuştuğunu iddia etti.

Hem bu haber hem de ABD’den gelen güçlü kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ile dolar endeksi güçlenirken, yatırımcılar şimdi de yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.

ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) Haziran’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 1.9 arttı. Beklenti endeksin yıllık yüzde 2.0 artmasıydı. ABD’de harcanabilir kişisel gelirler Haziran’da yüzde 0.4 artışla 65.3 milyar dolar yükseldi.

FED - Bugün ve yarın ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi toplanıyor. Yarın faiz kararı açıklaması beklenen Fed’in Eylül’de ve Aralık’ta iki kez daha faiz artırması, bu toplantıda ise faizlere dokunmaması bekleniyor.

WALL STREET – Facebook, Amazon ve Netflix hisseleri öncülüğünde haftanın ilk gününü düşüşle kapatan ABD borsalarında veri ve gelişmelerin ardından;

Dow Jones yüzde 0.42,

S&P 500 yüzde 0.41,

Nasdaq yüzde 0.42,

Russel 2000 ise yüzde 0.23 yükseldi.

AVRUPA - Avrupa’da öğleden önce karışık seyreden endeksler güçlü ekonomik verilerin ardından yükselişe geçti.

EURO BÖLGESİ – Euro Bölgesi Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’sı (GSYH), 2018’in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 büyüdü. Yıllık bazda büyüme ise ikinci çeyrekte yüzde 2.1 oldu.

EURO BÖLGESİ yıllık enflasyon ise öncü verilere göre Temmuz’da yüzde 2.1’e yükseldi. Haziran’da Euro Bölgesi yıllık enflasyon yüzde 2.0 düzeyindeydi.

Avrupa Ulusal İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre yıllık enflasyondaki artış büyük ölçüde enerji fiyatlarındaki artış (Haziran’da yüzde 8.0, Temmuz’da yüzde 9.4), gıda, alkol ve tütün fiyatlarındaki artış (Haziran’da yüzde 2.7, Temmuz’da yüzde 2.5) ve hizmet fiyatlarındaki artıştan (Haziran’da yüzde 1.3, Temmuz’da yüzde 1.4) kaynaklandı.

EURO BÖLGESİ işsizlik oranı ise Haziran’da Mayıs’taki düzeyinden değişmeyerek yüzde 8.3’e inerken, Haziran 2017’de işsizlik oranı yüzde 9.0 düzeyindeydi.

Eurostat verilerine göre Bu oran Euro Bölgesi’nde Aralık 2008’den bu yana görülen en düşük işsizlik oranı olmaya devam ediyor.

AVRUPA BİRLİĞİ işsizlik oranı Haziran’da Mayıs’taki düzeyinden değişmedi ve yüzde 6.9 oldu. Haziran 2017’de AB işsizlik oranı yüzde 7.6’ydı.

Almanya işsizlik rakamları, Temmuz’da altı bin kişi düşerek, beklenti olan 10 binin altında kaldı. Almanya Federal İş Kurumu verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış işsizlik rakamları, Temmuz ayında altı binlik bir düşüşle 2,338 milyona gerilerken, işsizlik oranı ise yüzde 5.2 oldu.

Yayınlanan veri ve gelişmelere paralel;

DAX yüzde 0.13,

FTSE yüzde 1.03

CAC yüzde 0.52,

FTSE MIB yüzde 1,34,

Stoxx 600 ise yüzde 0.38 yükseldi.

ASYA – Asya’da endeksler Japonya Merkez Bankası’nın faizlere dokunmaması ve Çin’de yayınlanan imalat PMI verisinin beklentinin altında kalarak 51.2 olarak açıklanmasının ardından HSI hariç yükselişle kapandı.

Çin İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz’da beklentinin biraz altında, 51.2 olarak gerçekleşti. Beklenti endeksin 51.3 düzeyinde gelmesiydi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin Servis PMI’ı da Haziran ayındaki 55.0 düzeyinden Temmuz ayında 54.0’a gerilerken, PMI düzeyinin 50’nin üzerine çıkması büyümeyi, altına inmesi ise daralmayı işaret ediyor.

JAPONYA - Japonya Merkez Bankas (BOJ) tarafından açıklanan para politikası kararına göre faiz oranlarında bir değişiklik yapılmadı.

Gelişmelere paralel;

Nikkei yüzde 0.04,

Shanghai yüzde 0.26 yükselişle kapanırken,

HSI yüzde 0.52 düştü.

DOLAR endeksi ABD verileriyle güçlendi ve yüzde 0.06 yükselişle 94.41 düzeyine çıktı.

EURO/DOLAR paritesi, dolardaki yükselişe bağlı hafif düşüşle 1.1706 düzeyine geriledi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.956 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.669 düzeyinde.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.74 değer kazanmasıyla 111.86 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.04 düşüşle 1.3128 düzeyine geriledi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.77 düşüle varil başına 74.39 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.54 düşüşle 69.05 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Pazartesi günü 0.04 dolar azalışla 73.53 dolara geriledi. Cuma günü sepet 73.69 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.