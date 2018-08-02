KÜRESEL PİYASALAR –  Wall Street ticaret endişeleriyle düşüşle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ağustos () – Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit tutması fakat parasal sıkılaştırmaya yıl içinde devam edeceği beklentilerinin güçlenmesine paralel ABD-Çin ticaret savaşı gerilimleriyle Wall Street’te endeksler düşüşle açıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne getireceği yüzde 10 gümrük vergisini yüzde 25’e çıkartabileceğine dair haberlerle Asya piyasaları günü sert düşüşle kapatırken, Avrupa’da da endeksler düşüşte.

WALL STREET – ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler ve Apple hisselerinin tarihi zirveyi görmesine paralel dün karışık seyirle kapanan ABD borsaları, bugün ABD-Çin ticaret savaşı endişelerinin tekrar yükselmesinin ardından yarınki tarım dışı istihdam verisi öncesinde düşüşle açıldı.

ABD – Bugün küresel yatırımcılar ABD’den gelecek ISM NY İş Koşulları Endeksi ve fabrika siparişlerini de izliyor olacak.

Açılışta ABD borsalarında;

Dow Jones yüzde 0.70, S&P 500 yüzde 0.59, Nasdaq yüzde 0.56 Russel 2000 yüzde 0.09 düştü.

AVRUPA - Avrupa’da da endeksler ticaret savaşı endişelerinin tekrar yükselmesine bağlı düşüşle açıldıktan sonra, gün içinde ABD-Çin ticaret gerilimine dair işaretlerle kayıplarını genişletti.

EURO BÖLGESİ’nde üretici fiyatları Haziran’da yükseldi. Euro Bölgesi ÜFE Haziran’da aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 3.6 arttı. Çekirdek ÜFE ise (enerji fiyatları hariç) Haziran’da aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 1.8 arttı.

BOE – İngiltere Merkez Bankası küresel finansal krizden bu yana ikinci kez faiz artırımına gitti ve politika faizini 0.25 baz puan artışla 0.75’e yükseltti. Banka hem varlık alımlarını ve devlet tahvili alımlarını aynı seviyede tuttu.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 1.62, FTSE yüzde 1.07, CAC yüzde 0.75, FTSE MIB yüzde 1.83, Stoxx 600 ise yüzde 0.92 düştü.

ASYA – ABD Ticaret temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı bir açıklamada Trump’ın ABD’nin Çin’e uygulayacağı gümrük vergilerinin oranını yüzde 10’un üzerine çıkarmaları talimatı verdiğini söyledi. Gelişmelere paralel Asya borsalarında;

Nikkei yüzde 1.03,

Shanghai yüzde 2.03,

HSI yüzde 2.21,

KOSPI ise yüzde 1.60 düşüşle kapandı.

DOLAR endeksi güçlendi ve yüzde 0.25 yükselişle 94.89 düzeyine çıktı.

EURO/DOLAR paritesi, dolardaki yükselişe bağlı yüzde 0.29 düşüşle 1.1626 düzeyine geriledi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.993 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.67 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.32 değer kaybetmesiyle 111.37 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise BOE öncesi 1.3130 düzeylerindeyken, BOE faiz kararı sonrası yüzde 0.52 düşüşle 1.3058 düzeyine geriledi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.18 düşüşle varil başına 72.26 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.24 düşüşle 67.50 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Çarşamba günü 1.52 dolar düşüşle 72.10 dolara geriledi. Salı günü OPEC sepet fiyatı 73.62 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.