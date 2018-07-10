KÜRESEL PİYASALAR –  Wall Street şirket kazançlarıyla yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz () – Küresel ticaret savaşına dair endişelerin bir nebze hafiflemesi, Brüksel’de yarın başlayacak NATO zirvesi ve Avrupa ekonomilerinden gelen ekonomik verilerin ardından Wall Street’te endeksler bankacılık sektörü öncülüğünde şirket kazançlarındaki artışlara bağlı yükselişte. Küçük hacimli hisselerden oluşan Wall Street endeksi Russel 2000 ise yüzde 0.2 yükselişle tüm zamanların zirvesini gördü.

ABD - National Federal Independent Businss (NFIB) İyimserlik Endeksi, Mayıs’ta endeksin yapıldığı 45 yılın en yüksek ikinci düzeyine ulaştı.

Yarın ABD’de açıklanacak ÜFE ve TÜFE verileri de piyasalar tarafından yakından izleniyor olacak.

WALL STREET – ABD borsalarında şirketlerin ilk çeyrek karlılıklarını açıklamaya başlamasıyla endeksler güçlü yükseldi. Şirket karlılıkları ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 24 yükseldi. Wall Street’te beklenti ikinci çeyrekte de şirketlerin karlarında buna yakın bir artış olması.

Gelişme ve verilere paralel ABD borsalarında;

Dow Jones yüzde 0.59, S&P 500 yüzde 35, Nasdaq yüzde 0.23 yükseldi. Russel 2000 ise yüzde 0.2 yükselişle tüm zamanların zirvesini gördü.

BİRLEŞİK KRALLIK’tan gelen büyüme, sanayi, hizmet ve inşaat sektörü üretim endeksleri ve dış ticaret dengesi verileri, Almanya ve Euro Bölgesi'nden gelen ZEW Ekonomik Güven Endeksi verilerinin ardından kısa bir süre düştükten sonra tekrar yükselişe geçti.

Birleşik Krallık ekonomisi Mayıs’ta biten üç ayda yüzde 0.2 büyüdü. Birleşik Krallık Üretim Endeksi Mayıs’la biten üç aylık dönemde, önceki üç aya göre yüzde 0.6 geriledi. Ülkenin dış ticaret açığı Mayıs’la biten üç aylık dönemde 5 milyar sterlin artışla 8.3 milyar sterline yükseldi.

STERLİN/DOLAR veri öncesi 1.3267 düzeyindeyken, verilerin ardından açılışa göre yüzde 0.09 yükselişle 1.3272 düzeyine yükseldi.

ALMANYA merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından yapılan beklenti anketleri Almanya ve Euro Bölgesi'nde ekonomik beklentilerin Temmuz'da kötüleştiğine işaret etti. Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi altı yılın düşük düzeyini gördü, 8.6 puan düşüşle eksi 24.7 puana geriledi. Bu Ağustos 2012’den bu yana görülen en düşük düzey oldu. Yıl başından bu yana beklenti anketi toplam 45.1 puan geriledi.

EURO BÖLGEİ ZEW Ekonomik Güven Endeksi ise Temmuz’da 6.1 puan düşüşle eksi 18.7 puana geriledi.

EURO/DOLAR paritesi Draghi’nin konuşması sonrasında en yüksek 1.1791’i gördükten sonra bugün Euro Bölgesi’nden gelen verilerin ardından yüzde 0.25 düşüşle 1.1722 düzeyine geriledi.

Veriler sonrasında Avrupa borsalarında;

- DAX yüzde 0.60,

- FTSE yüzde 0.20,

- FTSE MIB yüzde 0.12,

- CAC yüzde 0.63 yükseldi.