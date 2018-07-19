KÜRESEL PİYASALAR – Wall Street şirket kazançlarıyla düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz () – Küresel piyasalar ticaret savaşı endişeleri bir nebze hafiflerken, Brexit tartışmaları ve düşen petrol fiyatlarına paralel, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in Temsilciler Meclisi’ndeki sunumunu sonrasında ABD’de şirketlerin yarı yıl sonuçlarını açıklamasıyla birlikte Wall Street endeksleri düşüşte.

ABD’de Conference Board verilerine göre Öncü Göstergeler Haziran’da yüzde 0.4 yükselmesi beklenirken yüzde 0.5 arttı. Haziran’da endeks art arda sekizinci artışını kaydetti.

Powel’in dün Senato’da yaptığı sunumun ardından Wall Street’te endeksler teknoloji hisselerine bağlı yükselişle kapanmıştı.

Bugün ABD’de açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Philedelphia İmalat Endeksi ABD’de imalat sektöründeki büyümenin devam ettiğine işaret etti. Fed Philedelphia tarafından açıklanan Fed Philedelphia İmalat Sanayi İş Koşulları Endeksi Temmuz’da Haziran’daki 19.9 düzeyinden 25.7’ye yükseldi.

ABD Merkez Bankası eski başkanı Ben Bernanke, ABD eski Hazine Bakanları Timothy Geithner ve Henry Paulson yaptıkları ortak bir açıklamada, “ABD’nin bir sonraki finansal krize karşı kullanabileceği enstrümanı kalmamış olabilir” uyarısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-Rusya ilişkilerinin iyileşmesini istemeyen “çok kuvvetli güçler” olduğunu söyledi.

Gelişmelere paralel,

- Dow Jones 0.55,

- S&P 500 yüzde 0.44,

- Nasdaq yüzde 0.44,

- Russel 2000 yüzde 0.23 düştü.

AVRUPA – AVRUPA borsalarında dün Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi enflasyon verilerinin ardından karışık seyreden Avrupa borsaları şirket kazançlarına bağlı karışık seyrediyor, FTSE hariç tüm endeksler düşüşte.

BİRLEŞİK KRALLIK’ta açıklanan ve beklenmedik şekilde aylık yüzde 0.5’lik düşüşe işaret eden perakende satış verisinin ardından sterlin dolar karşısında Eylül 2017’den bu yana en düşük düzeyine geriledi.

Birleşik Krallık’ta perakende satış hacmi Haziran’da yüzde 0.2 yükselmesi beklenirken, yüzde 0.5 düştü. Verinin ardından;

STERLİN/DOLAR günlük yüzde 0.60’ın üzerinde bir düşüşle 1.2958 düzeyine kadar geriledikten sonra tekrar 1.2992 düzeyine döndü.

STERLİN/LİRA ise günlük yüzde 0.12 yükselişle 6.2752 lirada. Sterlin lira karşısında gün içinde en düşük 6.2657, en yüksek 6.3055 düzeyini gördükten sonra 6.27-6.28 aralığında işlem görüyor.

DAX yüzde 0.74, CAC yüzde 0.57. FTSE MIB yüzde 0.53 düşerken, FTSE yüzde 0.11 yükseldi. Stoxx 600 ise yüzde 0.28 düşüşte.

ASYA - Asya borsaları Powell’in dünkü sunumunda “faizlerin çok hızlı artırılmasının büyümeye zarar verebileceğini” söylemesi, Japonya’dan gelen ticaret dengesi verileri ve Çin’in yuan fixingini yükseltmesinin ardından düşüşle kapandı.

Yuan, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) para birimindeki düşüşü yavaşlatmak adına pek fazla müdahalede bulunulmayacağının sinyallerini vermesiyle bir yılın en düşük seviyesine indi.

Dolar yuan karşısında yüzde 0.88 değerlendi ve parite, 2017 yılının Temmuz ayından bu yana en yüksek seviye olan 6.7867 düzeyine kadar çıktı.

PBOC, Perşembe günü, para biriminde Haziran ayında başlayan aşağı yönlü hareketten bu yana ilk kez yuan fixingini 6.7 seviyesinin üzerine çekti.

Japonya Haziran’da makine, gıda, metal ve bilgisayar ihracatındaki artışlara bağlı beklenenin üzerinde cari fazla verdi. 534.3 milyar yen ticaret fazlası vermesi beklenen Japonya’da Haziran’da 721.4 milyar yen (6.39 milyar dolar) ticaret fazlası geldi.

Gelişmelere paralel;

- Nikkei yüzde 0.13 yükselirken,

- Shanghai yüzde 0.51,

- HSI yüzde 0.38,

- KOSPI yüzde 0.34 düşüşle kapandı.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.14 yükselişle varil başına 73.73 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.93 yükselişle 70.09 dolardan işlem görüyor.



OPEC Petrol Sepeti’nde varil fiyatı salı günü 70.38 dolara kadar geriledikten sonra Çarşamba 70 doların altına indi ve 69.98 dolara geriledi.



OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.



DOLAR endeksi verilerin ardından güçlendi ve günlük yüzde 0.34 yükselişle 95.41 düzeyine yükseldi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.99- 95.65 aralığında hareket etti.



EURO/DOLAR dolardaki güçlenmeye paralel 1.17 düzeyinin altına indi, günlük yüzde 0.22 düşüşle 1.1613 düzeyine geriledi.



TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.858 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.607 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.05 değer kazanmasıyla 112.91 düzeyine yükseldi.