KÜRESEL PİYASALAR – Wall Street dünkü kayıplarının ardından yükselişle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesinin ardından dün sert kayıplar yaşayan Wall Street endeksleri, yeni güne yükselişle başladı. Asya’da endeksler yükselişle kapanırken, Avrupa endeksleri de ticaret savaşı endişelerine rağmen yükselmeye devam ediyor.

FED – ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen bir forumda, “Faiz artışının devam etmesi için şartlar hayli sağlam” değerlendirmesi yaptı.

WALL STREET – ABD’de cari işlemler açığı 8 milyar dolar artışla ilk çeyrekte 124.1 milyar dolara yükseldi. ABD Ekonomik Araştırmalar Bürosu (BEA) tarafından açıklanan ABD uluslararası ödemeler dengesi verilene göre, ABD cari işlemler açığının GSYH’ye oranı ilk çeyrekte yüzde 2.5’e yükseldi. Bir önceki çeyrekte bu oran yüzde 2.4 olmuştu.

Yine ABD’de haftalık Mortgage Başvuruları yüzde 5.1 arttı. Bir önceki hafta mortgage başvuruları yüzde 1.5 düşmüştü.

Gelişme ve verilerin ardından dün sert kayıplar yaşayan ABD borsalarında;

- Dow Jones yüzde 0.10,.

- S&P 500 yüzde 0.14

- Nasdaq yüzde 0.50 yükseldi.

ASYA – Asya’da dün Trump’ın 200 milyar dolar değerinde gümrük vergisi kararının ardından Shanghai endeksi yüzde 3.82, Shenzhen endeksi yüzde 5.8 kayıpla kapanmıştı. Endeksler dünkü sert kayıplarının ardından bugün yükselişle kapandı.

Ekonomist Nouriel Roubini, ABD ve Çin arasında yükselen ticaret savaşlarının, küresel ekonomide risk yaratmakta olduğuna dikkat çekerek, "Gelişmekte olan piyasalarda global büyümede bir yavaşlamanın fiili işaretleri var" uyarısında bulundu.

Beyaz Saray’dan yayımlanan bir raporda, Trump yönetimi Çin’in “ekonomik saldırganlığını” küresel bir tehdit olarak tanımladı. Rapor, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine getirilen ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletme iddiasından bir gün sonra yayınlandı.

Gelişmelere paralel Asya’da;

- Shanghai yüzde 0.31

- Nikkei yüzde 1.24

- HSI yüzde 0.77

- KOSPI ise yüzde 1.02 yükselişle kapandı.

AVRUPA – Avrupa’da da ticaret savaşı endişelerine rağmen endeksler CAC hariç yükseldi.

ECB - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), parasal genişlemeyi (QE) “güvercin” bir söylemle sonlandırdıktan sonra Salı günü ECB Başkanı Mario Draghi Portekiz’de bankanın düzenlediği bir forumda “İlk faiz artışının zamanını belirlemede kurul olarak sabırlı olacağız” dedi.

EURO BÖLGESİ – Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatlarının 2017 yılı seyrine ilişkin veriler açıklandı. Eurostat’tan yapılan açıklamada endeksin ülkeden ülkeye büyük değişkenlik gösterdiği vurgulandı. En büyük farklılıklar ise restoran, otel, alkol ve tütün ürünlerinde.

Danimarka’da tüketici fiyatları 2017 boyunca yüzde 142 düzeyindeyken, Lüksemburg’da yüzde 127, İrlanda ve İsveç’te yüzde 125, Dinlandiya’da yüzde 122, Birleşik Krallıkta yüzde 117 düzeyinde oldu (100- Avrupa Birliği ortamalası).

Açıklamaya göre Bulgaristan yüzde 48, Romanya yüzde 52 ve Polonya yüzde 56 ile fiyatların en düşük seyrettiği ülkeler oldu.

ALMANYA – Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi Mayıs’ta aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 2.7 arttı. Nisan’da ÜFE’de yıllık artış yüzde 2.0 olmuştu. Almanya İstatistik Ofisi Destatis’ten yapılan açıklamaya göre; artışta enerji fiyatlarındaki yüzde 5.5’lik, petrol ürünlerinin fiyatlarındaki yüzde 12.5’lik ve elektrik fiyatlarındaki yüzde 8.0’lik artış etkili oldu.

Gelişmelere paralel Avrupa piyasalarında;

- DAX yüzde 0.20

- FTSE yüzde 0.75

- CAC yüzde 0.09

- FTSE MIB yüzde 0.60 yükseldi.

- Stoxx600 ise yüzde 0.55 yükseldi.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.62 yükseldi, endeksin yıl başından bu yana getirisi yüzde 10.66 oldu.

- DOLAR endeksi 95 düzeyine yakın düzeylerde tutundu. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks yüzde 0.04 yükselişle 95.05 düzeyinde; gün içinde 94.92-95.30 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi ticaret savaşı endişelerine paralel yüzde 0.17 düşüşle 1.1570 düzeyine geriledi. Parite gün içinde en yüksek 1.1600 düzeyini, en düşük 1,1538 düzeyini gördü.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişeleriyle 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.908 düzeyine yükselirken, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.043’e yükseldi; iki yıllıklarda ise yüzde 2.549 düzeyine yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.10 değer kazanmasıyla 110.16 düzeyine yükseldi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.07 düşüşle 1.3184 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) bu hafta yapacağı toplantıda, üretim miktarı konusunda bir karar almasının olası olmadığını söyledi.

- OPEC toplantısı öncesi ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.25 artışla 65.71 dolara yükselirken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.57 artışla 75.51 dolara yükseldi.