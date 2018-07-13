Hilal Sarı / İstanbul, 13 Temmuz () – ABD-Çin arasında aylardır devam eden ticaret savaşı söylemleri ve iki ülkenin siyasilerinden ve otoritelerinden gelen açıklamalar devam ederken, gerilimin bir nebze hafiflemesi ve gündemin ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşik Krallık ziyareti ve Brexit gibi konulara dönmesi ile Asya piyasaları Shanghai hariç yükselişle kapanırken, Avrupa borsaları yükselişte, Wall Street’te ise bankacılık hisselerindeki düşüşe bağlı satıcılı açıldı.

WALL STREET – Facebook ve Amazon hisselerinin tarihi düzeylere yükselmesinin ardından Nasdaq Perşembe günü yeni tarihi zirvesini görmüş, endeksler yükselişle kapanmıştı.

Wall Street’te haftanın son gününde;

Dow Jones yüzde 0.08, S&P 500 yüzde 0.18, Nasdaq yüzde 0.17 düşüşle açıldı. Küçük hacimli hisselerin olduğu Russel 2000 yüzde 0.14 yükseldi.

AVRUPA’da endeksler ticaret savaşı endişelerinin bir nebze hafiflemesiyle haftanın son gününde yükselişini sürdürüyor.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında

- DAX yüzde 0.36,

- FTSE yüzde 0.33,

- CAC yüzde 0.39

- FTSE MIB yüzde 0.59 yükseldi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.23 yükseldi.

ASYA - ABD’den gelen güçlü enflasyon verisi, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in açıklamaları ve Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara bağlı olarak Shanghai haftanın son gününde yüzde 0.18 düşüşle kapandı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ekonomisinin Başkan Donald Trump yönetiminin gümrük tarifeleri konusunda attığı adımlardan kaynaklı bir sıkıntı yaşamadığını savundu.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Mnuchin, "Bir ticaret savaşı içinde olduğumuzu düşünmüyorum; bir ticari anlaşmazlık durumu içindeyiz" dedi.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı ve Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile aralarındaki "ticaret açığının" kendilerinden değil, ABD'den kaynaklandığını savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı savlarına göre, iki ülke arasındaki ticari açık, ABD'nin aşırı düşük mevduat oranı ile, ABD dolarının uluslararası arenada oynadığı önemli rezerv para rolünden ve ayrıca ABD'nin "soğuk savaş dönemi" düşüncesiyle hareket edip, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına sınırlamalar koymasından kaynaklandı.

Çin’den gelen açıklamalarda ABD’nin Çin’in adaletsiz ticaret uygulamaları savının gerçekleri çarpıttığı ve doğruları yansıtmadığı vurgulandı.

JAPONYA’da sanayi üretimi beklentilere paralel yüzde 0.2 düşerken, yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4.2 arttı.

Gelişmelere paralel Asya borsalarında;

- Shanghai yüzde 0.22 düşerken,

- Nikkei yüzde 1.85,

- HSI yüzde 0.16

- KOSPI yüzde 1.13 yükselişle kapandı.

DOLAR endeksi yüzde 0.18 yükselişle 95.00 düzeyine yükseldi. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks gün içinde 94.81- 95.24 aralığında hareket etti.74,40-

EURO/DOLAR dolardaki yükselişe paralel 1.1613 düzeyine kadar geriledikten sonra günlük yüzde 0.26 düşüşle 1.1641 düzeyinde.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.83 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.586 düzeyine geriledi.

STERLİN/DOLAR açılışa göre yüzde 0.21 düşüşle 1.3176 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.09 değer kaybetmesiyle 112.45 düzeyine geriledi.

PETROL piyasalarında, OPEC Petrol Sepeti’nde varil fiyatı Çarşamba günü 74.40 düzeyindeyken, Perşembe günü petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak 2.25 dolara denk gelen yüzde 3’lük düşüşle 72.15 dolara geriledi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

Gelişmelere paralel Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.08 yükselişle varil başına 74.51 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.26 yükselişle 70.51 dolardan işlem görüyor.